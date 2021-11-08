Про це повідомила 8 листопада голова відділу освіти міськради Одеси Олена Буйневич. Про це говорили на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій.

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Значну частину вже опалюють

За словами чиновниці, більшість закладів освіти вже почали опалювати. Це сталося напередодні.

Станом на сьогодні ми дуже чекаємо на опалення. За вихідні вже під'єднали – 176 садочків і шкіл. Ще 102 заклади мають під'єднати до опалення сьогодні чи завтра,

– розповіла Буйневич.

Вона додала, що серед цих закладів, які досі без опалення, є 61 школа та 41 садочок. Також на нараді зауважили, що всі стаціонарні відділення лікарень вже обігрівають.

Засідання комісії НС, де це обговорювали: дивіться відео

Як пояснили затримки

Комунальники зазначають, що роблять усе можливе. Проте під час запуску опалювального сезону трапилося 28 проривів труб опалення.

Це сталося через різке збільшення тиску в них. На усунення цих несправностей має піти кілька днів.