Очевидці опублікували відео, на якому помітно перебіг суперечки. Про бійку 12 вересня повідомили місцеві телеграм-канали.

До теми В Одесі відпочивальники влаштували масову бійку в морі: відео

У Одесі невідомий кинув урну в дівчину

Невідомий просто посеред дня на вулиці кинув важку урну зі сміттям у дівчину. Після цього постраждала кинулась на кривдника. На відео видно, що неподалік стоять люди, які просто спостерігають.

Згодом на кадрах помітно, що дівчина лежить на тротуарі та тримається за голову. Біля неї стоїть молодик, який дуже схожий на того, що кидав урну.

Згодом до постраждалої підбігли люди. Очевидно, їй пропонували допомогу. Дівчина, помітивши, що її знімають – закликала припинити. При цьому вона вживала нецензурну лексику.

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