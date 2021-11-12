В Одесі невідомі підпалили "Сільпо": фото з місця пожежі
Джерело:ДСНС Одещини
У Київському районі Одеси на Академіка Вільямса горів супермаркет "Сільпо". У ДСНС зазначають, що ймовірною причиною пожежі є підпал.
На щастя. в результаті займання ніхто не постраждав. Супермаркет загорівся вночі близько 2 години проти 12 листопада.
Зверніть увагу В Одесі дотла згорів популярний нічний клуб TrueMan: моторошні фото та відео
Деталі пожежі
До Служби рятувальників надійшло повідомлення, що в Київському районі на вулиці Академіка Вільямса, 75 горить магазин "Сільпо".
Коли співробітники ДСНС прибули на місце, то побачили, що вогонь палає в одноповерховому складі у прибудові до магазину.
В Одесі горів супермаркет "Сільпо" / Фото ДСНС
Пожежу загасили о 02:33 хвилині на площі 30 квадратних метрів. Ймовірною причиною називають підпал ззовні невідомими. ДСНС залучила 23 рятувальники та 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
Супермаркет могли підпалити / Фото ДСНС
Схожий випадок під Дніпром
- У Кам'янському, що неподалік від Дніпра, зранку 10 листопада сталася масштабна пожежа.
- Там загорілися одразу кілька будівель: кафе, ломбард, секонд-хенд, магазин продовольчих товарів.
- На місці працюють 37 співробітників ДСНС, які використовують 8 одиниць техніки. На щастя, ніхто не постраждав.