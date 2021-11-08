В Одесі невідомі заасфальтували ділянку, на яку мали виділити 16 мільйонів

В Одесі 8 листопада набула розголосу новина про те, що невідомі власноруч заасфальтували ділянку дороги на перехресті 2 вулиць. Раніше в мерії проводили тендер на реконструкцію цього місця, за яку мали заплатити 16 мільйонів гривень.

Проте згодом капітальний ремонт перехрестя згодом скасували. Мовиться про перетин вулиць Каманіна та Фонтанської.

До теми Блимає стовп світлофора та LED-бруківка: в Одесі доробили вулицю за 56 мільйонів

"Таємного благодійника" знайшли

Про це написав у мережі депутат Одеської облради Петро Обухов. Він зазначив, що стан дороги на ділянці справді був "плачевним". Тому там мали провести реконструкцію на площі 2 586 квадратних метрів. У плані була не лише дорога, а й заміна трамвайної колії.



Ділянка дороги, яку заасфальтували / Фото з фейсбуку Петра Обухова

Згодом народний обранець відредагував свою публікацію. "Таємного благодійника" знайшли та ним виявився один із забудовників висотки на сусідній вулиці. Нібито техніка саме цієї компанії розбила дорогу, тому в мерії наполегливо попросили все виправити.

Підозрюю, що якби витратили 16 мільйонів бюджетних грошей на ці потреби, то результат не набагато відрізнявся б від того, що є зараз,

– зазначив Обухів.

Проте чоловік не написав, чому мерія скасувала ремонт цієї ділянки. Проте в коментарях кілька людей написали, що їм подобається, коли заради ремонту навіть нічого не перекривають на місяць.



Новий асфальт у цьому місці / Фото з фейсбуку Петра Обухова

Читайте повний допис Петра Обухова:

Таємничого діяча знайдено – ним виявився один із забудовників висотки на Каманіна, який розбив дорогу під час зведення об'єкта. У мерії його наполегливо попросили стати благодійником.

Зекономив – значить, заробив! На перехресті Каманіна кут Фонтанської дороги безплатно постелили асфальт.

Спочатку у цьому міжквартальному проїзді планували проведення капітального ремонту із заміною частини трамвайних колій. Роботи мали завершити до кінця року.

За впорядкування шматочка площею 2586 квадратних метрів з бюджету збиралися витратити понад 16 мільйонів гривень. Переможцем тендеру обрали компанію "Ростдорбуд".

Але капремонт скасували. Натомість знайшовся невстановлений благодійник, який за свої гроші постелив асфальт, бо ця ділянка справді була незадовільною.

І не довелося навіть зупиняти трамваї під час цього ремонту.

Підозрюю, що, якби витратили 16 мільйонів бюджетних грошей на ці потреби, то результат не набагато відрізнявся б від того, що є зараз.