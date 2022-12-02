У п'ятницю, 2 грудня, стало відомо, що в одному з районів Одеси стався вибух. Місцеві, які проживають у М'ясоїдівську, спершу не зрозуміли, що відбулось, адже повітряної тривоги не оголошували. Повідомляє 24 канал, посилаючись на ЗМІ.

Читайте також У посольстві США у Мадриді теж знайшли конверт з вибухівкою

Чоловік підірвав гранату, коли його затримувала поліція

Як зазначають місцеві телеграм-канали Одеси, в районі М'ясоїдівський під час затримання чоловік мав при собі гранату. Її він підірвав, внаслідок чого було чути потужний вибух. На місце інциденту уже виїхало чимало поліцейських бригад та карет швидкої. За словами ЗМІ, є навіть постраждалі.