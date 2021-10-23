Лікарі кажуть, що дитинка здорова та добре почувається. Її залишили ввечері 22 жовтня у "Вікні життя" пологового будинку №7, що на вулиці Космонавтів.

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В Одесі у "Вікні життя" залишили новонароджену дівчинку

Згідно з залишеною разом з дитиною запискою, дівчинка народилася ще 6 жовтня і її звуть Вікторія,

– мовиться у повідомленні.

Працівники пологового обстежили малечу та розповіли, що Вікторія – повністю здорова. Вага дівчинки – 3125 грамів, зріст – 53 сантиметри. Щоб її обстежили детальніше, дівчинку переведуть до дитячої лікарні.

Зверніть увагу! Вікно життя – це спеціальні пункти, де жінки анонімно можуть залишити своїх новонароджених немовлят. За цей вчинок породілля не нестиме кримінальної відповідальності. Таким чином намагаються запобігти випадкам, коли малечу залишають у небезпечних місцях, адже дуже часто це призводить до загибелі.

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