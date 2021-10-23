Лікарі кажуть, що дитинка здорова та добре почувається. Її залишили ввечері 22 жовтня у "Вікні життя" пологового будинку №7, що на вулиці Космонавтів.
До теми Вночі під час зливи: у Львові під пологове відділення підкинули новонароджену
В Одесі у "Вікні життя" залишили новонароджену дівчинку
Згідно з залишеною разом з дитиною запискою, дівчинка народилася ще 6 жовтня і її звуть Вікторія,
– мовиться у повідомленні.
Працівники пологового обстежили малечу та розповіли, що Вікторія – повністю здорова. Вага дівчинки – 3125 грамів, зріст – 53 сантиметри. Щоб її обстежили детальніше, дівчинку переведуть до дитячої лікарні.
Коротко про останні сумні випадки залишення діток
- 20 липня 2021 року біля пологового відділення у Львові на вулиці Рапопорта вночі знайшли новонароджену дівчинку. Дитина отримала переохолодження, адже у місті йшов дощ, а вона була загорнута лише у рушник.
- 9 травня на День матерів у "Вікні життя", яке облаштоване у Львівській дитячій лікарні на вулиці Пилипа Орлика, залишили 5-денне немовля – хлопчика. Мама дитини залишила записку, де вибачилась за вчинене та зазначила, що хлопчик народився 4 травня.
- У квітні 2021 року у Тернополі у "Вікні життя" залишили 3 немовлят: хлопчика та двійнят. Окрім того, горе-матір залишила новонароджену дитину на Борщівському сміттєзвалищі, що у Тернопільській області. Маленький хлопчик був загорнутий у ковдру. Коли люди побачили немовля, воно було вже мертвим. Поліція відкрила кримінальну справу та проводила розслідування.