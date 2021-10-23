В Одесі новонароджену дитину підкинули до пологового будинку

В Одесі у "Вікні життя" залишили новонароджену дівчинку. Біля немовляти залишили записку з датою народження та ім'ям.

Лікарі кажуть, що дитинка здорова та добре почувається. Її залишили ввечері 22 жовтня у "Вікні життя" пологового будинку №7, що на вулиці Космонавтів.

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В Одесі у "Вікні життя" залишили новонароджену дівчинку

Згідно з залишеною разом з дитиною запискою, дівчинка народилася ще 6 жовтня і її звуть Вікторія,

– мовиться у повідомленні.

Працівники пологового обстежили малечу та розповіли, що Вікторія – повністю здорова. Вага дівчинки – 3125 грамів, зріст – 53 сантиметри. Щоб її обстежили детальніше, дівчинку переведуть до дитячої лікарні.

Коротко про останні сумні випадки залишення діток

20 липня 2021 року біля пологового відділення у Львові на вулиці Рапопорта вночі знайшли новонароджену дівчинку. Дитина отримала переохолодження, адже у місті йшов дощ, а вона була загорнута лише у рушник.

9 травня на День матерів у "Вікні життя", яке облаштоване у Львівській дитячій лікарні на вулиці Пилипа Орлика, залишили 5-денне немовля – хлопчика. Мама дитини залишила записку, де вибачилась за вчинене та зазначила, що хлопчик народився 4 травня.

У квітні 2021 року у Тернополі у "Вікні життя" залишили 3 немовлят: хлопчика та двійнят. Окрім того, горе-матір залишила новонароджену дитину на Борщівському сміттєзвалищі, що у Тернопільській області. Маленький хлопчик був загорнутий у ковдру. Коли люди побачили немовля, воно було вже мертвим. Поліція відкрила кримінальну справу та проводила розслідування.

Вікно життя – це спеціальні пункти, де жінки анонімно можуть залишити своїх новонароджених немовлят. За цей вчинок породілля не нестиме кримінальної відповідальності. Таким чином намагаються запобігти випадкам, коли малечу залишають у небезпечних місцях, адже дуже часто це призводить до загибелі.