Ці події сталися в Київському районі міста. Про затримання зловмисників повідомили 13 вересня.
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Затримання іноземців, які пограбували 2 авто / Фото Нацполіції
Як відбувалося перше пограбування
За словами одного із затриманих, вони є громадянами Грузії. Звідти чоловіки приїхали до України приблизно рік тому.
Слідчі встановили, що поки один зловмисник спостерігав за тим, чи ніхто не бачить. Його товариш у цей момент заліз до автомобіля. Він нібито викрав звідти рюкзак з електроінструментами та особистими речами.
Водій забув замкнути
Згодом чоловіки перейшли на вулицю Академіка Вільямса. Там вони побачили бус Mercedes, де був відкритий салон. Водій розповів, що в цей момент розвантажував авто, тому не стежив за речами.
2 підозрюваних якраз цим і скористалися та залізли туди. Звідти забрали сумку з мобільним телефоном і грошима.
Що загрожує підозрюваним
Правоохоронці затримали 2 чоловіків за гарячими слідами. Вони пересувалися містом на своєму авто, в якому замінили номерні знаки. Наразі перевіряють чи могли вони бути причетними до інших злочинів.
Проте навіть за ці крадіжки їх можуть серйозно покарати. Зловмисникам загрожує від 3 до 6 років в’язниці.
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