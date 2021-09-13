В Одесі обікрали 2 авто за годину: іноземці організували професійну схему

В Одесі правоохоронці затримали 2 іноземців, яких підозрюють в обкраданні автомобілів. Вони нібито "обчистили" 2 авто за годину. При цьому вони міняли номери на своєму авто, щоб їх не відстежили.

Ці події сталися в Київському районі міста. Про затримання зловмисників повідомили 13 вересня.

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Затримання іноземців, які пограбували 2 авто / Фото Нацполіції

Як відбувалося перше пограбування

За словами одного із затриманих, вони є громадянами Грузії. Звідти чоловіки приїхали до України приблизно рік тому.

Слідчі встановили, що поки один зловмисник спостерігав за тим, чи ніхто не бачить. Його товариш у цей момент заліз до автомобіля. Він нібито викрав звідти рюкзак з електроінструментами та особистими речами.

Водій забув замкнути

Згодом чоловіки перейшли на вулицю Академіка Вільямса. Там вони побачили бус Mercedes, де був відкритий салон. Водій розповів, що в цей момент розвантажував авто, тому не стежив за речами.

2 підозрюваних якраз цим і скористалися та залізли туди. Звідти забрали сумку з мобільним телефоном і грошима.

Що загрожує підозрюваним

Правоохоронці затримали 2 чоловіків за гарячими слідами. Вони пересувалися містом на своєму авто, в якому замінили номерні знаки. Наразі перевіряють чи могли вони бути причетними до інших злочинів.

Проте навіть за ці крадіжки їх можуть серйозно покарати. Зловмисникам загрожує від 3 до 6 років в’язниці.

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