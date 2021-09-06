В Одесі обікрали нардепа зі "Слуги Народу" Гайду, – ЗМІ
Джерело:телеграм "Одесса INFO"
На Київському ринку в Одесі пограбували депутата від партії "Слуга народу" Олександра Гайду. Невідомий витягнув з кишені нардепа гаманець з грошима, банківською картою та флешками. У ЗМІ кажуть, що поліція вже шукає причетних.
Загальна сума викрадених коштів – 6 490 гривень. Про пограбування розповіли зранку 5 вересня. На офіційній сторінці Гайду інформації щодо інциденту немає. Поліція поки що теж не коментує крадіжку.
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Обікрали на ринку
Олександра Гайду пограбували на Київському ринку, розташованому в районі "Черемушки". У політика непомітно витягнули гаманець із кишені. У ньому було 3,8 тисячі гривень, 100 доларів, банківська картка та три флешки.
Гайду одразу звернувся в поліцію. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "крадіжка". Також поліцейські перевіряють камери на ринку та на території поблизу. Тривають слідчі дії.
Що відомо про Олександра Гайду
Кандидат наук з державного управління. Після закінчення університету працював виконавчим директором промислового підприємства у Миколаєві. Також був керівником морського спеціалізованого порту "Ніка-Тера" з 2011 по 2017 рік.
Олександра Гайду обрали у 2019 році народним депутатом Верховної Ради на окрузі №128 Миколаївської області. Політик є членом Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. Також Гайду – голова підкомітету з питань інновацій та інфраструктури у сфері агропромислового комплексу.