В Одесі обирають запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Дем'яна Ганула

В Одесі 16 березня суд обирає запобіжний захід підозрюваному у вбивстві активіста Дем'яна Ганула. Затриманому вручили підозру за двома статтями.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Дем'яна Ганула

На судовому засіданні підозрюваний у вбивстві активіста Дем'яна Ганула перебуває в касці й бронежилеті.

Підозрюваний у касці й бронежилеті / Фото Суспільного

Затриманий підтвердив, що є військовослужбовцем, наразі в СЗЧ.

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Прокуратура попросила перевести засідання в закритий режим через питання безпеки учасників процесу, а також щоб не розголошувати відомості, які можуть завадити слідству. Захист підтримав клопотання.

Суддя ухвалила, що засідання буде в закритому режимі.

"Думська" пише, що під час відкритої частини засідання стало відомо, що Сергій Шалаєв був командиром механізованого взводу Одеської 28-ї бригади імені Лицарів Зимового походу. Жив у Києві, а в Одесі винаймав квартиру в Аркадії.

Водночас видання з посиланням на власні джерела зазначає: "Шалаєв мав бути командиром, але жодного дня у 28 бригаді не пробув. Після переводу був у шпиталі, а з 23 лютого самовільно покинув частину".

Зверніть увагу! Затриманому вручили підозру за двома статтями: умисне вбивство, вчинене на замовлення, і незаконне поводження зі зброєю.



Прокуратура просить тримання під вартою без права внесення застави.