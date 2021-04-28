В Одесі в багатоповерхівці зранку 28 квітня обірвався трос ліфту. В кабіні ліфту перебували 8 людей, серед них – працівники поліції та поняті.

Усіх оглянули медики. Серйозних травм пасажири ліфту не зазнали. Передісторія В Одесі у багатоповерхівці обірвався ліфт: є постраждалі – відео Проте двох людей забрали до лікарні через шоковий стан. Що відомо про обвал ліфту О 8 ранку ліфт з першого поверху впав у шахту. Висота становила близько 7 метрів.

Зіпсований трос ліфту в Одесі / Фото "Думская" В середині перебували чоловіки віком від 20 до 30 років.

Коли ДСНС відкрили двері, усі самостійно змогли покинути ліфт.

Але через серйозне потрясіння та шоковий стан їх оглянули медики.

Як повідомила "Думская", серед постраждалих були правоохоронці, які прямували до проведення слідчих дій.

Будинок, в якому обвалився ліфт / Фото "Думская"