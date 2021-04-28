В Одесі обірвався ліфт: в ньому їхали поліцейські для проведення слідчих дій

В Одесі в багатоповерхівці зранку 28 квітня обірвався трос ліфту. В кабіні ліфту перебували 8 людей, серед них – працівники поліції та поняті.
Джерело:"Думская"
Усіх оглянули медики. Серйозних травм пасажири ліфту не зазнали.
Передісторія В Одесі у багатоповерхівці обірвався ліфт: є постраждалі – відео
Проте двох людей забрали до лікарні через шоковий стан.
Що відомо про обвал ліфту
- О 8 ранку ліфт з першого поверху впав у шахту. Висота становила близько 7 метрів.
Зіпсований трос ліфту в Одесі / Фото "Думская"
- В середині перебували чоловіки віком від 20 до 30 років.
- Коли ДСНС відкрили двері, усі самостійно змогли покинути ліфт.
- Але через серйозне потрясіння та шоковий стан їх оглянули медики.
- Як повідомила "Думская", серед постраждалих були правоохоронці, які прямували до проведення слідчих дій.
Будинок, в якому обвалився ліфт / Фото "Думская"