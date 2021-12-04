В Одесі та області випав перший сніг – фото та відео з регіону

У Одесі та області випав перший сніг. Хоч у регіоні не прогнозували морозу, та мешканці почали знімати на відео перший мокрий сніг.

Через це у поліції попередили про погіршення погоди та ситуації на дорогах. Саме тому водіям радили бути уважними.

Читайте детальніше Гірські села замело снігом, мороз сягнув -20 градусів

У Одесі почав падати перший сніг

Місцеві мешканці почали публікувати відео та писати, що перший сніг у регіоні тане. Проте погода таки погіршилась, а на дорогах утворилась ожеледиця.

Синоптики ж прогнозували у регіоні температуру орієнтовно +3...+5, а також дощ та мокрий сніг.

У Одесі випав перший сніг: дивіться відео

Перший сніг випав у Подільську, що на Одещині: дивіться відео

Перший сніг випав в Одесі та області / Фото Суспільне, Odessa ONLINE

Патрульна поліція області попередила водіїв, що через мокрий сніг погіршиться погода. Саме тому їм порадили:

бути особливо уважними на дорозі;

дотримуватись безпечної дистанції та правил маневрування;

не порушувати швидкісний режим;

рухатись з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями;

зупинятись та перечекати негоду, якщо застав сильний дощ чи сніг;

увімкнути аварійну світлову сигналізацію під час зупинки;

звертатись на лінію 102, якщо потрапили у скрутне становище.

На Буковині гірські села замело снігом. Там температура сягає -20 градусів. Схожа ситуація і на Прикарпатті – на горі Піп Іван Чорногірський вранці 4 грудня було -16 градусів. Тому там розгорнули мобільні пункти обігріву.

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