В Одесі в одній з лікарень закінчився кисень, проводять евакуацію COVID-пацієнтів

У відділенні Одеського обласного центру соціально значущих хвороб закінчився кисень. Саме тому пацієнтів хворих на COVID-19 масово перевозять у інше відділення тієї ж установи.

Відділення, де повністю закінчився кисень, розміщене на вулиці Миколи Міхновського. Саме тому майже пів сотні пацієнтів швидка допомога перевозить у відділення, що на вулицю Сергія Ядова.

До теми Україна закупила медичний кисень в Польщі, – Ляшко

У одному з відділень Одеси повністю закінчився кисень

Зараз (мовиться орієнтовно про 23 годину 26 жовтня – 24 канал) медики перевозять пацієнтів з відділення Обласного центру соціально значущих хвороб, розташованого на вулиці Миколи Міхновського, в інший стаціонар цього ж закладу – на Ядова,

– мовиться у повідомленні.

За інформацією журналістів, кілька бригад швидкої допомоги перевозить 43 хворих, які перебувають у різному стані – від легкого до важкого. Щоб забезпечити безперебійну роботу кисневої станції співробітники компанії "Одеські електромережі"доставили на місце потужний електрогенератор.

"Причина екстреної евакуації – гостра нестача медичного кисню. У лікарні на Ядові є кріоциліндр на 14 тонн кисню. На Міхновського кисню немає взагалі", – заявили у ЗМІ.

Медики перевозять пів сотні пацієнтів у іншу лікарню через брак кисню / Фото "Думская"

Лікарі переправляють ковідних хворих у іншу лікарню Одеси: дивіться відео

Кілька бригад швидкої допомоги переправляють людей у відділення, де є кисень: дивіться відео

Важких хворих медики швидко перевозять у інше віддідення лікарні: дивіться відео