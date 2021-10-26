В Одесі в одній з лікарень закінчився кисень, проводять евакуацію COVID-пацієнтів
Джерело:"Думская"
У відділенні Одеського обласного центру соціально значущих хвороб закінчився кисень. Саме тому пацієнтів хворих на COVID-19 масово перевозять у інше відділення тієї ж установи.
Відділення, де повністю закінчився кисень, розміщене на вулиці Миколи Міхновського. Саме тому майже пів сотні пацієнтів швидка допомога перевозить у відділення, що на вулицю Сергія Ядова.
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У одному з відділень Одеси повністю закінчився кисень
Зараз (мовиться орієнтовно про 23 годину 26 жовтня – 24 канал) медики перевозять пацієнтів з відділення Обласного центру соціально значущих хвороб, розташованого на вулиці Миколи Міхновського, в інший стаціонар цього ж закладу – на Ядова,
– мовиться у повідомленні.
За інформацією журналістів, кілька бригад швидкої допомоги перевозить 43 хворих, які перебувають у різному стані – від легкого до важкого. Щоб забезпечити безперебійну роботу кисневої станції співробітники компанії "Одеські електромережі"доставили на місце потужний електрогенератор.
"Причина екстреної евакуації – гостра нестача медичного кисню. У лікарні на Ядові є кріоциліндр на 14 тонн кисню. На Міхновського кисню немає взагалі", – заявили у ЗМІ.
Медики перевозять пів сотні пацієнтів у іншу лікарню через брак кисню / Фото "Думская"
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Зверніть увагу! 22 жовтня у МОЗ повідомили, що два заводи, які займаються виробництвом медичного кисню, призупиняють свою роботу. В одного з них планові регламенті роботи на 10 – 15 днів. Ще в одного виробника на західній Україні виникли технічні несправності. Згодом останній відновив роботу. 26 жовтня у МОЗ заявили, що вирішили покрити потребу шляхом закупівлі кисню в Польщі.