На місце події прибули 7 одиниць техніки та 28 рятувальників для ліквідації вогню. На щастя, загиблих немає.
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Що відомо про пожежу в інституті
- Про загоряння повідомили о 08:44.
- Коротке замикання сталося в електрощитовій, але вогонь швидко перекинувся на приміщення їдальні.
До гасіння пожежі залучили 28 рятувальників / Фото ДСНС
- Завдяки швидкій та злагодженій роботі представників ДСНС, вдалося врятувати приміщення конференцзали та музею.
- В Одеському інституті захворювання очей і тканинної терапії Академії медичних наук України імені Філатова наразі рахують збитки.
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Пожежу швидко ліквідували / Фото ДСНС