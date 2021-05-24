В Одесі в офтальмологічному інституті горіла їдальня: фото

24 травня 2021 , 08:54
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Джерело:

ДСНС

Зранку в неділю, 24 травня, до Служби порятунку надійшов виклик про загоряння в Одеському інституті захворювання очей і тканинної терапії. Пожежа виникла в електрощитовій.

На місце події прибули 7 одиниць техніки та 28 рятувальників для ліквідації вогню. На щастя, загиблих немає.

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Що відомо про пожежу в інституті

  • Про загоряння повідомили о 08:44.
  • Коротке замикання сталося в електрощитовій, але вогонь швидко перекинувся на приміщення їдальні.


До гасіння пожежі залучили 28 рятувальників / Фото ДСНС

  • Завдяки швидкій та злагодженій роботі представників ДСНС, вдалося врятувати приміщення конференцзали та музею.
  • В Одеському інституті захворювання очей і тканинної терапії Академії медичних наук України імені Філатова наразі рахують збитки.

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Пожежу швидко ліквідували / Фото ДСНС

Автор: Вікторія Андрєєва