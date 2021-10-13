За даними Укргідрометцентру, дощ не зупинятиметься вже до кінця дня. У місцевих телеграмах оприлюднили багато фото та відео наслідків негоди.

Затоплені вулиці Одеси: дивіться відео

Що відомо про наслідки

На відео очевидців, які зняли на вулиці Боровського, помітно, що злива була досить сильною. Автор підписав записи "Одеса знову пливе", що цілком відповідає тому, що відбувається на дорозі.

Дерево, яке впало в Одесі: дивіться відео 8news

Також оприлюднили одразу 2 відео з різних місць, де падали дерева. Телеграм 8news повідомив, що на вулиці Юрія Олеші повалилася на тротуар велика стара акація. На щастя, поряд у момент падіння ніхто не стояв, тому люди не постраждали.

На іншому відео помітно, що впала лише частина дерева. Проте наразі невідомо, де саме це трапилося. Також не написали, чи зачепило людей. На місця інцидентів прибули патрульні та почали очікувати приїзду комунальників

Частина дерева на тротуарі: дивіться відео телеграму "Подслушано Одесса"