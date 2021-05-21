Деталі побиття підлітка в Одесі
Інспектора патрульної поліції звинувачують у перевищенні службових повноважень. У Державному бюро розслідувань зазначили, що це супроводжувалося насильством та застосуванням спеціальних засобів.
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За даними слідства, Поліцейський без вагомої причини зупинив місцевого підлітка та почав його "виховувати".
Він надів неповнолітньому кайданки і завдав декілька ударів кулаком в обличчя. Від ударів постраждалий отримав закритий перелом кісток носу,
– заявили у ДБР.
Що загрожує правоохоронцю:
- позбавлення волі на 8 років.
Інші підозри правоохоронцям
- 20 травня на Львівщині працівники Служби безпеки України затримали оперуповноваженого Стрийського РУ Нацполіції. Його підозрюють у "кришуванні" масштабного розкрадання лісу. За закриття кримінального провадження щодо незаконного перевезення лісу затриманий нібито взяв 8 тисяч гривень хабаря. Тепер йому загрожує від 5 до 10 років в'язниці та позбавлення права обіймати певні посади на 3 роки.
- 21 травня ДБР та СБУ викрила правоохоронців, які продавали наркотики. Крім того, вони фальсифікували кримінальні провадження та затримували невинних людей, щоб покращити свої показники роботи.