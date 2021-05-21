Новини України: в Одесі патрульний побив підлітка і зламав йому ніс

21 травня 2021 , 17:33
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Джерело:

ДБР

В Одесі судитимуть патрульного. Все тому, що правоохоронець без вагомої причини зупинив 17-річного хлопця та побив його.

Деталі побиття підлітка в Одесі

Інспектора патрульної поліції звинувачують у перевищенні службових повноважень. У Державному бюро розслідувань зазначили, що це супроводжувалося насильством та застосуванням спеціальних засобів.

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За даними слідства, Поліцейський без вагомої причини зупинив місцевого підлітка та почав його "виховувати".

Він надів неповнолітньому кайданки і завдав декілька ударів кулаком в обличчя. Від ударів постраждалий отримав закритий перелом кісток носу,
– заявили у ДБР.

Що загрожує правоохоронцю:

  • позбавлення волі на 8 років.

Інші підозри правоохоронцям

  • 20 травня на Львівщині працівники Служби безпеки України затримали оперуповноваженого Стрийського РУ Нацполіції. Його підозрюють у "кришуванні" масштабного розкрадання лісу. За закриття кримінального провадження щодо незаконного перевезення лісу затриманий нібито взяв 8 тисяч гривень хабаря. Тепер йому загрожує від 5 до 10 років в'язниці та позбавлення права обіймати певні посади на 3 роки.
  • 21 травня ДБР та СБУ викрила правоохоронців, які продавали наркотики. Крім того, вони фальсифікували кримінальні провадження та затримували невинних людей, щоб покращити свої показники роботи.
Автор: Софія Мінджоса