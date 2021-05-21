Новини України: в Одесі патрульний побив підлітка і зламав йому ніс

В Одесі судитимуть патрульного. Все тому, що правоохоронець без вагомої причини зупинив 17-річного хлопця та побив його.

Деталі побиття підлітка в Одесі

Інспектора патрульної поліції звинувачують у перевищенні службових повноважень. У Державному бюро розслідувань зазначили, що це супроводжувалося насильством та застосуванням спеціальних засобів.

Читайте також У Львові чоловік розгромив 5 автомобілів та супермаркет

За даними слідства, Поліцейський без вагомої причини зупинив місцевого підлітка та почав його "виховувати".

Він надів неповнолітньому кайданки і завдав декілька ударів кулаком в обличчя. Від ударів постраждалий отримав закритий перелом кісток носу,

– заявили у ДБР.

Що загрожує правоохоронцю:

позбавлення волі на 8 років.

Інші підозри правоохоронцям