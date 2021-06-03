Апарат МРТ затягнув жінку з інвалідністю: в Одесі обстеження закінчилося трагедією – фото

В одній з клінік Одеси пацієнтку з інвалідністю практично затягнув всередину апарат МРТ. Як наслідок, її госпіталізували з травмами. Причиною цього інциденту було недотримання правил безпеки.

Інцидент стався в приватній клініці на вулиці Космонавтів 2 червня. Які травми отримала постраждала пацієнтка – наразі невідомо.

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Що відомо про трагічне обстеження

Детальніше про цей випадок журналістам розповів адвокат медзакладу Анатолій Богачев. За його словами, винною є особа, яка супроводжувала пацієнтку на проведення томографії.

У приміщенні, де стоїть пристрій, сильне магнітне поле. Ймовірно, жінка думала, що після проведення процедури його немає. Тому вона завезла туди металеве крісло-візок.

Коли його підкотили ближче до пацієнтки, засіб пересування почало засмоктувати в томограф. Як наслідок, отримала травми не лише жінка, яка була на обстеженні, а й співробітниця клініки.

Візок та апарат МРТ після інциденту / Фото телеграм-каналу "Ху***ая Одесса"

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Що було після цього

За словами адвоката, перед процедурою провели інструктаж із техніки безпеки з усіма учасниками обстеження та вони розписалися. Клініка показала правоохоронцям ці документи.

Згодом постраждала перепросила за свою знайому, яка порушила техніку безпеки. Окрім цього вона турбувалася за долю апарату МРТ, оскільки він перестав працювати. Вартість цього томографа – понад 100 тисяч доларів.