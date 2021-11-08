В Одесі "перегонець" зніс дві клумби та злетів з дороги

На Водопровідній в Одесі водій Renault в'їхав у дві урни з землею та з'їхав з дороги. На щастя, він не постраждав.

У мережі кажуть, що водій після ДТП пролетів ще мінімум 100 метрів, поки остаточно не зупинився. Інцидент стався зранку 8 листопада.

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Деталі ДТП

За даними з мережі, водій влетів у дві урни з землею, а згодом ще й у вказівник. Опісля ДТП легковик пролетів близько 100 метрів.

Тоді автомобіль вже зупинився, влетівши в зону для пішоходів. На фото видно, що в Renault немає всіх коліс. Ймовірно, вони відлетіли в результаті зіткнення.



В Одесі водій влетів у клумби / Фото з телеграму "Новини Одеса"

Користувачі мережі обурені через інцидент. Вони пишуть: "добре, що хоч людей не повбивав".



На щастя, ніхто в аварії не постраждав / Фото з телеграму "Новини Одеса"

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