Валилась з ніг: в Одесі перехожих шокувала поведінка дівчини, яка гуляла з дитиною – відео

В одеському парку перехожі помітили молоду лівчину з маленькою дитиною, яка гуляла у дивному стані. Жінка постійно нависала над малюком та валилася з ніг.

Так, жінка ледве трималась на ногах. Відео опублікували в одному з телеграм-каналів.

До речі В Одесі жінка курила в тролейбусі: її виштовхали патрульні – відео 18+

Дівчина стояла біля гойдалки та нахмлялась до дитини. Малюк кричав. Очевидці викликали поліцію, але поки вони приїхали, дівчина забрала дитину і пішла.

Що було з дівчиною

Користувачі у мережі припускають, що молода мама втомилася від недосипу. Однак також висувають версії, що вона перебувала під дією наркотичних речовин.

Дивна поведінка дівчини, дивіться відео:

Реакція користувачів

Потрібно не знімати, а викликати швидку і поліціюВажко підібрати слова.

Я уявляю, що вдома відбувається

Я бачу на відео лише те що, молода мати спить на ходу. Може вона просто не висипається, через те що не кому їй допомогти з малолітньою дитиною.