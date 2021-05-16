Виглядала неадекватною: в Одесі перехожих шокувала поведінка жінки з немовлям – відео

В Одесі молода жінка під час прогулянки з немовлям не могла встояти на ногах, натомість постійно похитувалась та опиралась на колиску. Окрім того, дитина у візочку лежала не зовсім безпечно.

Дивну поведінку жінки помітили очевидці. Вони й зняли поведінку жінки на відео, яке оприлюднили місцеві телеграм-канали.

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Жінка не трималась на ногах

Одесити помітили жінку у сквері на Старосінній площі. Вона нібито гуляла з дитиною парком. При цьому вона хиталась, періодично нахилялась над колискою немовляти та не могла встояти на ногах. Жінка "відключалась", стоячи. Очевидці припустили, що так буває після вживання наркотиків.

Причому дитина в цей час лежала обличчям до подушки, а ноги при цьому були поверх візка.

Зверніть увагу!

Журналісти 24 каналу намагаються отримати коментар поліції з цього приводу.

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За злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка можливе покарання на 2 – 5 років позбавлення чи обмеження волі.

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