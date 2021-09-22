Про ДТП на вулиці Марсельська поліцейським повідомили зранку. Потерпілого, який проламав тілом лобове скло, одразу забрала швидка.

Раніше Неповнолітній син поліцейської збив 7-річну дівчинку на Одещині: вона в комі

Перехід був нерегульований

Коли правоохоронці прибули, вони дізналися, що цьому хлопцю лише 17 років. Які в нього діагностували травми – наразі невідомо.

Слід зазначити, що інцидент трапився на нерегульованому пішохідному переході. Правоохоронці поки не повідомляли про відкриття кримінального провадження.

На фото з місця видно, що в легковика сильно пошкодилося лобове скло. У нього верхня ліва частина взагалі вибилася з рамки та загнулась. На решті автомобіля пошкоджень майже не було.



Автомобіль, який збив 17-річного хлопця / Фото Патрульної поліції Одещини

Інші аварії з пішоходами

На Львівщині 20 вересня автомобіль Ford Fiesta збив пішохода на пішохідному переході. Як наслідок, той отримав важкі травми. Вони виявилися несумісними з життям, тому лікарі по приїзду лише констатували смерть.

На Академіка Палладіна в Києві 20 вересня чоловік перестрибнув відбійник, щоб потрапити на дорогу. Рух там виявився дуже інтенсивним, тому пішохід майже одразу потрапив під колеса автомобіля. Невдовзі після цього він помер.

На трасі Київ – Чоп чоловіка збила вантажівка Ford Cargo. Це сталося неподалік від міста Броди. Потерпілий отримав дуже важкі травми та загинув у момент наїзду.