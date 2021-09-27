В Одесі підлітки розтрощили орендовану квартиру заради відео та розваг

Неповнолітні взяли в оренду квартиру під Одесою. Однак замість звичайного святкування дня народження підлітки влаштували справжню вакханалію.

Під час гучної вечірки діти почали трощити меблі та бити посуд. Крім того, вони кидали цінні речі з вікон квартири. Свої "розваги" вони знімали на відео.

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Які збитки понесла власниця житла внаслідок інциденту, невідомо.

Компенсувати відмовилися

Інцидент стався днями біля Прилиманського Універсаму.

За словами хазяйки квартири, про подію вона дізналася від сусідів, які їй подзвонили та поскаржилися на шум та на те, що з вікон викидають посуд та техніку.

Через годину після цього власники прибули на місце події. Частина підлітків втекла.

Разом з охоронцями жінка намагалася поговорити з дітьми, але вони не хотіли відповідати за скоєне та платити за збитки.

Власниця написала заяву до поліції. Як саме кваліфікували злочин правоохоронці, наразі невідомо.

Дивіться відео, як діти розтрощили орендовану квартиру на Одещині:

Розваги заради хайпу

Подібні випадки знищення чужого майна заради розголосу у мережі стаються дедалі частіше. В якомусь сенсі започаткувала цю тенденцію київська блогерка з нікнеймом ttiisshhiinnaa.

Вона разом із друзями кілька разів влаштоувавла руйнівну вечірку в орендованих квартирах. Підлітки ламали меблі, трощили техніку та розмальовували стіни. Крім того, ця ж блогерка влаштоувала стрілянину на АЗС.