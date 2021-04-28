Вночі сидів із самокатом на високому дереві: в Одесі виявили загадкового підлітка – відео

На Трасі здоров’я в Одесі вночі 28 квітня помітили підлітка на високому дереві. Він там був із самокатом. Як там опинився – пояснити не зміг.

Момент розмови з ним зафільмували та опублікували в мережі. Автори відео пропонували допомогу та закликати лісорубів, щоб вони зрубали це дерево.

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Розташування Траси здоров'я, де виявили хлопця з самокатом / Карта google

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Молодик розповів лише те, що він "влетів" туди на швидкості.

Однак, яким трампліном він скористався, щоб стрибнути на 3 – 4 метри вгору – невідомо.

На дереві практично немає маленьких гілок, за які можна вхопитись.

Тому, ймовірно, покорити цю вершину парубку хтось допоміг.

Розмова з хлопцем, який сидів на дереві: відео телеграм-каналу "Новини Одеси"