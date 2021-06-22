Георгій Янов втік, коли суд обирав йому запобіжний захід. Правоохоронці просять всіх, хто володіє інформацією щодо місця перебування підозрюваного, телефонувати на лінію 102 або за номером телефону (048) 779 49 38.

Читайте також Вбив товариша табуреткою: суд виніс суворий вирок львів'янину

Прикмети втікача

Чоловіку 25 років;

його зріст – 178 сантиметрів;

Волосся Янова чорне та коротке, а обличчя неголене.

Останні кримінальні новини України