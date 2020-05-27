В Одесі піймали іноземних кілерів, які хотіли вбити одного з ватажків наркокартелю

26 травня в одному з районів Києва намагалися застрелити іноземця. Виявилося, що він причетний до наркокартелю. Нападників, які відчайдушно хотіли втекти, піймали аж в Одесі.

Потерпілого з вогнепальними пораненнями доставили в лікарню, повідомляють у пресслужбі Нацполіції. Вже незабаром чотирьох фігурантів справи, які взялися за наймане вбивство, затримали в Одесі.

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Як стався напад

26 травня на території елітного житлового комплексу "Новопечерські Липки" у Києві сталася стрілянина. Двоє чоловіків вистріли в іноземця 5 разів, сіли в авто та поїхали геть. Через кількасот метрів вони підпалили машину, аби знищити докази. На відео з камер спостереження було видно, що стрілків поблизу чекали спільники.



Усі докази мали згоріти в машині, за планом кілерів

Свій злочин вбивці планували майже цілий місяць: на початку травня фігуранти приїхали в Україну, заздалегідь придбали авто і зброю. Опісля організували стеження за майбутньою жертвою та її родиною.

Визначившись із датою вбивства, кілери чекали потерпілого біля його будинку. Зрештою здійснити злочин, сіли в авто, почали знімати верхній одяг, який кинули в авто. Потім пролунав вибух, і машина спалахнула.

Дивіться момент спалаху авто на відео з камер спостереження

Хто потерпілий

Потерпілим є громадянин Чорногорії, який перебуває в міжнародному розшуку. Він є одним із лідерів та організатором картелю, члени якого постачають наркотики до Європи.



Цього чоловіка намагалися вбити іноземні кілери

Основними версіями замаху на вбивство є злочинна діяльність потерпілого, можливий перерозподіл сфер впливу у самій організації, а також між балканськими злочинними кланами, що контролюють наркотрафік,

– повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко.

Як повідомляє Детектив.інфо, постраждалим є Пітер Радуй Зніце. Він "з дуже високою долею ймовірності має стосунок до одного з ворогуючих між собою потужних балканських наркокартелів".

Кого і як затримали

Це громадяни Чорногорії, Македонії та Сербії. Один з них перебуває в міжнародному розшуку за замовне вбивство.

Після нападу у Києві, чотири зловмисники сіли на авто попрямували у бік Одеської області. Потім вони планували поза митним контролем перетнути кордон України з Молдовою.



Нападники чинили опір та не хотіли здаватися

Вранці при в’їзді в Одесу цілий конвой правоохоронців із лав Департаменту стратегічних розслідувань, карного розшуку, головного слідчого управління, поліції Одещині та КОРДу затримали чотирьох осіб. При цьому зловмисники чинили опір та намагалися втекти, розповів начальник Нацполіції Ігор Клименко.

Наразі фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, тривають слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.

Кримінальне провадження розслідують за частиною 2 статті 15 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України.