17-річний підліток втопився на пляжі для людей із інвалідністю в Одесі
20 липня 2021 , 12:22Читать новость на русском
Джерело:"Думская"
В Одесі потонув 17-річний підліток, який відпочивав на пляжі для людей із інвалідністю. Трагедія трапилася приблизно о 20:30 19 липня. Зараз встановлюють усі деталі.
Про це повідомили наступного дня – 20 липня. ЗМІ зазначають, що цю інформацію їм підтвердила поліція.
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Ймовірно, людина з інвалідністю
Хлопець втопився на пляжі, розташованому на 11-й станції Великого Фонтану. Ймовірно, він був людиною з інвалідністю, оскільки ця відпочинкова зона – призначена саме для них.
Тривають слідчі дії.
Останні випадки утоплення в Україні серед неповнолітніх
- На Одещині 18 липня померла 13-річна дівчинка, яка напередодні ледь не потонула. Причина її смерті – ще не відома. Невдовзі вона мала святкувати своє 14-річчя.
- На Харківщині втопився 17-річний підліток. Це трапилось 15 липня. Він відпочивав на річці разом із сестрою. Дівчина не бачила, як тонув її брат.
- 14 липня на Чернігівщині потонули 2 брати: 14 та 10 років. Вони пішли купатися на річку без дозволу батьків. Наразі встановлюють обставини.