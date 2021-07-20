17-річний підліток втопився на пляжі для людей із інвалідністю в Одесі

В Одесі потонув 17-річний підліток, який відпочивав на пляжі для людей із інвалідністю. Трагедія трапилася приблизно о 20:30 19 липня. Зараз встановлюють усі деталі.

Про це повідомили наступного дня – 20 липня. ЗМІ зазначають, що цю інформацію їм підтвердила поліція.

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Ймовірно, людина з інвалідністю

Хлопець втопився на пляжі, розташованому на 11-й станції Великого Фонтану. Ймовірно, він був людиною з інвалідністю, оскільки ця відпочинкова зона – призначена саме для них.

Тривають слідчі дії.

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