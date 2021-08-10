Тіло накрили і продовжили відпочивати: в Одесі на пляжі знову виявили труп

На пляжі "Чорноморка" в Одесі відпочивальники знайшли труп чоловіка. Вони накрили його і далі відпочивали. У той же час у фейсбуці люди опублікували допис із проханням розпізнати чоловіка.

Тіло чоловіка знайшли 10 серпня зранку. У мережі опублікували фото, на яких видно покрите тіло. Поліція наразі ще не підтвердила цю інформацію.

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Намагалися врятувати

Відомо, що померлого знайшли у воді. Як повідомляє "УСІ", чоловіка знайшли десь о 10 ранку серед каміння. Йому робили непрямий масаж серця, але було вже пізно. Це трапилось за адресою: проспект Свободи, 117.

За інформацією фейсбук-сторінки "Лучшие люди. Одесса", на вигляд чоловікові 45 – 55 років. Він кремезний, має сіру борідку. Чоловік одягнений в шорти для купання, на шиї – срібна ладанка, прикраса з камінням на жовтій ниточці. На голові мав камуфляжну бандану, взутий – у сині ласти. Також знайшли трубку для пірнання.

Небайдужі закликають місцевих допомогти розпізнати чоловіка.

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