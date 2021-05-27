Перейменувати проспект "Небесної сотні" на "Жукова": в Одесі почались суди

Мер Одеси Геннадій Труханов хоче повернути радянські назви проспекту Небесної сотні, а також вулиці Інглезі. У місті вже почались судові засідання, де намагаються оскаржити такі рішення міськради.

Підготовче засідання по цій справі пройшло 26 травня. Його провели в Одеському окружному адмінсуді.

До теми Російськомовний гімн Одеси не відповідає закону, – мовний омбудсмен Кремінь

Більше про судовий процес

Позивачем у цій справі є обласна організація партії "Європейська Солідарність". Стороною, до якої позиваються, є міськрада Одеси та історико-топономічна комісія виконкому.

Оскільки сторонам потрібно ознайомитися з матеріалами справи, засідання перенесли. Воно має відбутися 17 червня.

На першому засіданні були депутатка "Європейської солідарності" Жанна Мадриченко та представники міської ради Одеси.

Також прийшов голова регіонального відділення Інституту національної пам'яті Сергій Гуцалюк.

Про яке перейменування мовиться

Влітку 2020 року в рамках своєї передвиборчої кампанії Геннадій Труханов пообіцяв повернути декомунізованим вулицям назви "Маршала Жукова" і "25-ї Чапаєвської Дивізії".

На початку осені він розпорядився скликати громадські слухання.

Через місяць перейменування схвалила історико-топонімічна комісія при міськраді.

Громадські слухання по скандальній ідеї перейменування пройшли в форматі "інтернет-конференції" 4 грудня 2020 року.

Після цього протягом двох місяців на вебпорталі "Соціально активний громадянин" проходило опитування щодо перейменування.

В обговоренні взяли участь всього 713 жителів міста.

Ініціативу Труханова підтримали 463 людини, а проти були – 250.

А загалом в Одесі право голосу мали понад 700 тисяч людей.

Український інститут національної заявив, що така ідея міського голови суперечить чинному законодавству.

Тому установа стала третьою стороною в судовому процесі.