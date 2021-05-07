Вибухотехніки вилучили боєприпас та скерували його на експертизу. Правоохоронці встановлюють деталі цього інциденту.
Передісторія В Одесі на газовій трубі будинку виявили розтяжку з гранатою, – ЗМІ
Що відомо про боєприпас
До газової труби невідомі прикріпили бойову гранату РГД-5, а від чеки до вхідних дверей протягнули ліску.
Демонтований боєприпас / Фото Нацполіція
"Подарунок" від невідомих виявили жителі багатоповерхівки пізно ввечері.
Місце інциденту / Фото Нацполіція
Правоохоронці відкрили кримінальну справу за 2 статтями:
- Терористичний акт.
- Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Якщо зловмисників знайдуть, їм загрожує до 10 років ув'язнення.
Коментар про справу від поліції: відео