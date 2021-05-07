Граната на газовій трубі житлового будинку: в Одесі почали розслідування

7 травня 2021 , 11:07
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Джерело:

Нацполіція

Ввечері 6 травня мешканці будинку на вулиці Кінній побачили розтяжку з гранатою, що була примотана до газової труби. У поліції вже почали розслідування інциденту.

Вибухотехніки вилучили боєприпас та скерували його на експертизу. Правоохоронці встановлюють деталі цього інциденту.

Передісторія В Одесі на газовій трубі будинку виявили розтяжку з гранатою, – ЗМІ

Що відомо про боєприпас

До газової труби невідомі прикріпили бойову гранату РГД-5, а від чеки до вхідних дверей протягнули ліску.


Демонтований боєприпас / Фото Нацполіція

"Подарунок" від невідомих виявили жителі багатоповерхівки пізно ввечері.


Місце інциденту / Фото Нацполіція

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за 2 статтями:

  • Терористичний акт.
  • Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Якщо зловмисників знайдуть, їм загрожує до 10 років ув'язнення.

Коментар про справу від поліції: відео

 

Автор: Вікторія Андрєєва