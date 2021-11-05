З метою затримання чоловіка, який скоїв смертельну ДТП в Одесі, в дію ввели спеціальну поліцейську операцію "Перехват".

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Авто зловмисника виявили, та самого водія – ні

Пізно ввечері 4 листопада працівники патрульної поліції виявили автомобіль, на якому водій наїхав на молодих людей, на вулиці Луніна. Після цього операцію "Перехват" зняли. Однак все ще триває розшук самого зловмисника.



Авто зловмисника виявили на вулиці Луніна / Фото Нацполіції

Смертельна ДТП в Одесі: що відомо

В Одесі, на Адміральському проспекті 4 листопаді чоловік на автівці Opel наїхав на 15-річну дівчину та 21-річного хлопця. Від отриманих травм дівчина померла на місця, хлопця з переломом ноги госпіталізували.

За попередньою інформацією, на людей водій легковика наїхав на пішохідному переході. З місця ДТП кермувальник втік.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

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