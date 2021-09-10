В Одесі поліція жорстоко затримала чоловіка, бо той перевищив швидкість: відео інциденту

Поліцейські жорстоко затримали водія, який перевищив швидкість в Одесі. Водій відмовився визнати, що порушив ПДР і не хотів виходити з авто. Патрульні витягнули його силою. Під час затримання водій поранився.

У мережі виклали два відео, на яких видно розмову водія з поліцейським та затримання. Про це повідомили 10 вересня. У поліції ще не надали офіційну інформацію.

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Не хотів показувати документи

На першому записі видно, як поліцейський каже водієві вийти з авто. Він говорить, що той перевищив швидкість. Радар зафіксував 73 кілометри за годину.

Максимальна дозволена швидкість у містах – 50 кілометрів за годину, а в пішохідній чи житловій зоні – 20 кілометрів за годину.

Водій сказав, що він не перевищував швидкість, а радар не справний. Він відмовився виходити з авто і показувати документи. Між патрульним і чоловіком виникла суперечка.

Водій їхав зі швидкістю 73 кілометри на годину: відео з телеграму "Ху**ая Одесса"

На другому відео видно, як двоє поліцейських силою затримують чоловіка. Один із них тримав водія за шию, від чого йому було важко дихати. Згодом до них приєднався ще один патрульний, який вдягав чоловікові наручники.

Пізніше на обличчі водія з'явилася кров. Ймовірно, він поранився до асфальту, адже поліцейські притиснули чоловіка до землі. чим закінчилась історія – не відомо.

Як поліцейські жорстоко затримували водія за порушення ПДР: відео з телеграму "Ху**ая Одесса"