Інцидент стався ввечері 30 травня в мікрорайоні "Таїрове" в Одесі. Відповідне відео опублікували у соціальних мережах, а згодом про втрату повідомив сам Філімонов.

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Деталі інциденту

Під час гри 30 травня близько 19 години хлопець на баскетбольному майданчику знепритомнів та впав.

Бригада швидкої допомоги намагалася врятувати хлопця.

Вони проводили реанімаційні заходи 34 хвилини, але о 20:11 констатували смерть.

Попередньо, у підлітка трапилась зупинка серця.

Реакція родичів

Майже опівночі у своєму фейсбуці Олег Філімонов опублікував пост про смерть онука Евана Григора. Він зазначив, що серпні підлітку мало виповнитися 16 років.

Зараз йде розтин. Ми припускаємо, що відірвався тромб. Смерть настала миттєво. В онука ніколи не було скарг на здоров'я, це був здоровий 15-річний хлопчик, навчався в морехідці, часто грав у баскетбол, тому що був високим,

– розповів депутат Одеської міськради в коментарі виданню "Обозреватель".

Редакція 24 каналу висловлює співчуття через втрату.

Інцидент на баскетбольному майданчику: відео