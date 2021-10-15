В Одесі помер 97-річний учасник визволення міста від нацистів

Помер полковник запасу, ветеран визволення Одеси Микола Московий. Ветерану було 97 років, він був один з 4 визволителів, які залишились в Одесі.

Співчуття рідним та близьким Миколи Москового висловив мер міста, Одеська міська рада та виконавчий комітет.

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Микола Іванович – справжній приклад мужності і стійкості, а ще любові до рідного міста і країні. Микола Московий залишив після себе велику пам'ять про подвиг, яку обов'язково необхідно передавати новим поколінням одеситів,

– висловив свої співчуття міський голова.

Що відомо про Миколу Москового

Народився 27 січня 1924 року.

На фронті був сапером, розвідником та учасником штурмових груп.

До 1948 року Московий проводив розмінування територій, на яких йшли бої.

За заслуги нагороджений численними орденами та медалями.

Московий розповідав про визволення міста від нацистів

Зазначимо, що Одесу звільнили від нацистів 10 квітня 1944 року.

Стояла морозна, зимова погода. Ми йшли пішки, навіть трактори та танки не скрізь могли проїхати. І звичайні цивільні люди з навколишніх поселень допомагали нам – солдатам: несли речі, бойову зброю, припаси,

– згадував Московий.

Московий був одним з 4 ветеранів-визволителів, які залишились проживати в Одесі.