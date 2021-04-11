В Одеському військовому госпіталі 10 квітня помер ветеран АТО Артем Черняк. У минулому – старший солдат 28 бригади ЗСУ. Чоловік брав участь у боях за Мар'їнку й пережив снайперське поранення.

Артем Черняк хворів на ішемічну хворобу серця. Волонтери пишуть, що страшний діагноз він отримав після важкого поранення снайпером в боях за Мар'їнку.

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Що відомо про воїна

Артем Черняк був старшим солдатом 28 бригади, ветераном АТО. Його називали на псевдо Ізя. У районі Мар'їнки його поранив снайпер. Після того почало боліти серце. Згодом йому поставили страшний діагноз – ішемічна хвороба серця.

Чоловік лікувався кілька років. У 2019 році волонтер Мирослав Гай повідомляв, що чоловіку потрібна фінансова допомога для стентування. Тоді родині допомагали друзі та волонтери.

Ветеран АТО Артем Черняк лікувався від хвороби серця: відео Фонд Мир і Ко

Що пишуть друзі

"Господи я не можу повірити, ми всі боролись за твоє життя, надіялись, що все позаду. Як так, Артем?! Ти ще стільки повинен був зробити в житті. Сьогодні зупинилось серце у Артема Черняка на псевдо Ізя, ветерана АТО. Артем перебував на Сході у складі 28 бригади. Вічна пам'ять тобі, друже. Сумую. Дуже тяжко. Тримайся, люба Наталочка, мої співчуття", – написала Лариса Марянова.

Всесвіт сьогодні просто жахливий ... Наш Ізя помер. Його серце... Я не можу усвідомити і прийняти. Чолов'яга, який любив це життя, свою дружину, дочку і Україну до останньої краплі свого життя,

– написала подруга про Артема у фейсбуці в групі "Остання шана".

Авторка допису зазначила, що Артем "справжній чоловік, воїн, хоробрий, сміливий, справжній".

"Я просто ридаю. Наші захисники воїни йдуть. Вони пережили таке, що нікому не побажаєш", – написала жінка.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття родині та близьким Артема Черняка.