Померла дівчина 18 липня. Причина смерті – невідома. У поліції інцидент підтвердили.
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- Дівчинку одразу привезли в Білгород-Дністровську лікарню.
- Їй поставили діагноз "неповне утоплення".
- Потім потерпілу до Одеської обласної лікарні, що на вулиці Академіка Воробйова.
- Там вона й померла.
- 25 липня у дівчинки мав бути день народження.
- Причину смерті встановлює медична експертиза.
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