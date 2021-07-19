Померла дівчина 18 липня. Причина смерті – невідома. У поліції інцидент підтвердили.

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  • Дівчинку одразу привезли в Білгород-Дністровську лікарню.
  • Їй поставили діагноз "неповне утоплення".
  • Потім потерпілу до Одеської обласної лікарні, що на вулиці Академіка Воробйова.
  • Там вона й померла.
  • 25 липня у дівчинки мав бути день народження.
  • Причину смерті встановлює медична експертиза.

Дівчинка померла Вона тонула на Одещині
Як слід поводитися на воді / Інфографіка 24 каналу