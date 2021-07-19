Не дожила до 14-річчя: в одеській лікарні померла дівчинка після неповного утоплення

19 липня 2021 , 19:05
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Джерело:

"Думская"

В Одеській обласній дитячій лікарні померла 13-річна дівчина. Раніше неповнолітня ледь не потонула, і її 10 липня доправили до медзакладу. Додамо, що за кілька днів вона мала б святкувати свій 14 день народження.

Померла дівчина 18 липня. Причина смерті – невідома. У поліції інцидент підтвердили. 

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Мало виповнитися 14 років

  • Дівчинку одразу привезли в Білгород-Дністровську лікарню.
  • Їй поставили діагноз "неповне утоплення".
  • Потім потерпілу до Одеської обласної лікарні, що на вулиці Академіка Воробйова. 
  • Там вона й померла.
  • 25 липня у дівчинки мав бути день народження.
  • Причину смерті встановлює медична експертиза.

Що таке неповне утоплення

Утоплення – це смерть унаслідок браку кисню після занурення у воду. Щоправда, вирізняють і неповне утоплення. Це, коли у людини забракло кисню під водою, але їй вдалося вижити.
Зверніть увагу! 12 липня в Івано-Франківську втопилась 12-річна дівчинка. Лікарі намагалися її врятувати, але марно. Дитина відпочивала на річці разом із друзями.


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Автор: Олег Терещенко