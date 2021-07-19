Не дожила до 14-річчя: в одеській лікарні померла дівчинка після неповного утоплення
19 липня 2021 , 19:05Читать новость на русском
Джерело:"Думская"
В Одеській обласній дитячій лікарні померла 13-річна дівчина. Раніше неповнолітня ледь не потонула, і її 10 липня доправили до медзакладу. Додамо, що за кілька днів вона мала б святкувати свій 14 день народження.
Померла дівчина 18 липня. Причина смерті – невідома. У поліції інцидент підтвердили.
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Мало виповнитися 14 років
- Дівчинку одразу привезли в Білгород-Дністровську лікарню.
- Їй поставили діагноз "неповне утоплення".
- Потім потерпілу до Одеської обласної лікарні, що на вулиці Академіка Воробйова.
- Там вона й померла.
- 25 липня у дівчинки мав бути день народження.
- Причину смерті встановлює медична експертиза.
Що таке неповне утопленняУтоплення – це смерть унаслідок браку кисню після занурення у воду. Щоправда, вирізняють і неповне утоплення. Це, коли у людини забракло кисню під водою, але їй вдалося вижити.
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