Хворіла на COVID-19: в Одесі померла сценаристка "Городка" Ірина Полторак
На Єврейському кладовищі Одеси 19 квітня поховали сценаристку сатиричного шоу "Городок" Ірину Полторак. Жінка померла напередодні. Вона весь квітень лікувалась, однак безрезультатно.
Джерело:фейсбук Олександра Полторака
Про смерть жінки розповів її син. За його словами, це сталося внаслідок загострення хронічних захворювань, що виникли через коронавірус.
Зверніть увагу У Києві попрощались з письмеником та політиком Володимиром Яворівським: фото
Що відомо про її смерть
Ірина весь квітень лікувалася в одній з лікарень Одеси. Однак недуга виявилась сильнішою.
Це не COVID-19, але, можливо, його наслідки спричинили загострення хронічних захворювань,
– додав син покійної одеситки Олександр Полторак.
Що відомо про телепередачу "Городок"
Це телевізійна сатирична програма, яка виходила з 1993 по 2012 на каналі "Росія-1". Головними акторами там були Ілля Олейников і Юрій Стоянов. "Городок" став одним із перших скетч-шоу на пострадянському просторі.
Юрій Стоянов також був родом з Одеси. Він навчався в московському ГИТИС (нині Російський інститут театрального мистецтва) , а після цього залишився жити в Росії.
Поділитися новиною