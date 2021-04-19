Хворіла на COVID-19: в Одесі померла сценаристка "Городка" Ірина Полторак

На Єврейському кладовищі Одеси 19 квітня поховали сценаристку сатиричного шоу "Городок" Ірину Полторак. Жінка померла напередодні. Вона весь квітень лікувалась, однак безрезультатно.

Про смерть жінки розповів її син. За його словами, це сталося внаслідок загострення хронічних захворювань, що виникли через коронавірус.

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Що відомо про її смерть

Ірина весь квітень лікувалася в одній з лікарень Одеси. Однак недуга виявилась сильнішою.

Це не COVID-19, але, можливо, його наслідки спричинили загострення хронічних захворювань,

– додав син покійної одеситки Олександр Полторак.

Що відомо про телепередачу "Городок" Це телевізійна сатирична програма, яка виходила з 1993 по 2012 на каналі "Росія-1". Головними акторами там були Ілля Олейников і Юрій Стоянов. "Городок" став одним із перших скетч-шоу на пострадянському просторі. Юрій Стоянов також був родом з Одеси. Він навчався в московському ГИТИС (нині Російський інститут театрального мистецтва) , а після цього залишився жити в Росії.

Окрім сценаріїв "Городка", Ірина Полторак писала й для інших телепрограм і серіалів. Також вона була учасницею старого КВК.