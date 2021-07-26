Возили леопарда в автомобілі по Одесі: виглядав і облизувався – відео

В Одесі помітили автомобіль, у якому на передньому сидінні сидів леопард. Тварина крутилася, оглядалася та облизувалася.

Відео цієї поїздки оприлюднили в місцевому телеграм-каналі 24 липня. Куди везли цю дику кішку – невідомо.

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Сидів на колінах

Тварину тримали за повідець, який був причіплений до ошийника. Леопард сидів на колінах пасажира та дивився у відчинене вікно.

Автором ролика є водій автомобіля, який їхав поряд. Його зняли в селищі Котовського.

Леопард на передньому сидінні авто в Одесі: відео телеграму "Ху*вая Одесса"