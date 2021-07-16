Вистрелив собі в живіт: в Одесі поліцейський отримав вогнепальне поранення

Працівник поліції зазнав поранення в Одесі. Наразі його відвезли в обласну лікарню. Зараз до поліцейського їде бригада хірургів з військового госпіталю.

Травми серйозні, оскільки на місце виїхали хірурги, що мають досвід роботи з пораненими в АТО. Про інцидент повідомили 16 липня.

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Хотів зловити пістолет на лету

У другому відділку поліції Одеси проводили навчання із стрільби. Лейтенант випадково випустив пістолет з рук і спробував зловити його на лету.

У цей момент він натиснув на гачок і вистрелив собі в живіт. Зараз поліцейський у важкому стані в реанімації.

Виданню поліція підтвердила інформацію. Проте наразі вона не опублікувала офіційних даних.

Також інцидент підтвердила "Думская". У виданні також повідомляють, що очільник Нацполіції Одещини Олег Бех оголосив серед підлеглих збір грошей на лікування. Оскільки у сім'ї лейтенанта заощаджень немає.

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