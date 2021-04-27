У Нацгвардії повідомили про спільний розвід сил на Одещині. В регіон приїхали військові з Києва для посилення безпеки до роковин 2 травня.

Від трагічних подій минуло вже 7 років. Тому військові в сучасних реаліях докладають зусиль, щоб не допустити повторення історії.

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Що відомо про Нацгвардійців в Одесі

Спільний розвід працівників Нацполіції та гвардійців військових частин й мобільного резерву відбувся 27 квітня в парку Шевченка.



Розвід військ в Одесі / Фото Нацгвардії

Вишгородські Нацгвардійці будуть патрулювати райони Одеси спільно з працівниками поліції.



Поліція спільно з Нацгвардією патрулюватиме в Одесі / Фото Нацгвардії

Головне завдання для всіх військовослужбовців – забезпечити охорону громадського порядку на маршрутах патрулювання та під час масових заходів,

– зазначив полковник В'ячеслав Краснопольський.



Військові готуються патрулювати вулиці Одеси / Фото Нацгвардії

На події були присутні заступник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області та заступник начальника Південного територіального управління.