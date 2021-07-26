Це підтверджує відео з пляжу, яке оприлюднили в місцевих телеграм-каналах. Воно з’явилося ввечері 25 липня.
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Вода також позеленіла
На цих кадрах видно, що до берега прибило багато дрібних водоростей. Ними вкриті щонайменше кілька метрів піску.
У самому морі також багато рослинності. Через це вода здається зеленою. У підписі до відео мовиться, що людей закликають не заходити у воду, оскільки це може бути небезпечно.
Пляж в Одесі вкритий водоростями: відео телеграму "Одеса, як вона є"