Берег вкритий зеленою "кашею": оприлюднили жахливе відео моря в Одесі

Прибережна лінія Одеси вкрився товстим шаром речовини, яка схожа на зелений мох. Через це там не рекомендують купатись.

Це підтверджує відео з пляжу, яке оприлюднили в місцевих телеграм-каналах. Воно з’явилося ввечері 25 липня.

Актуально В Одесі застерігають туристів не купатися в морі: яка причина

Вода також позеленіла

На цих кадрах видно, що до берега прибило багато дрібних водоростей. Ними вкриті щонайменше кілька метрів піску.

У самому морі також багато рослинності. Через це вода здається зеленою. У підписі до відео мовиться, що людей закликають не заходити у воду, оскільки це може бути небезпечно.

Пляж в Одесі вкритий водоростями: відео телеграму "Одеса, як вона є"