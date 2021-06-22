В Одесі "позеленіло" море: потрапило надто багато сміття – відео, фото

Море біля Одеси набуло оливково-зеленого кольору. Це трапилося через велику кількість сміття та відходів. Його туди принесли рясні дощі, які були в місті напередодні.
Про це повідомили 21 червня. Також оприлюднили відео з коптера, на якому видно, що нове забарвлення є вздовж усього узбережжя.
Інший випадок В Одесі море стало багряно-червоним: вчені б'ють на сполох та закликають не купатися
Узбережжя Одеси, яке стало зеленим: відео ютубу Odessa & Transport
Чому море "позеленіло"
Таке явище можна спостерігати завдяки цвітінню ціанобактерій Aphanizomenon flos-aquae. Зараз для цього найбільш сприятливі умови:
- морська вода з температурою понад 19-20 градусів.
- низька солоність.
- наявність великої кількості різних органічних речовин.
Такі ж цвітіння були у 2015, 2019 та 2020 роках. У такі періоди фахівці не рекомендують купатися, оскільки це може зашкодити здоров'ю.
Море, яке позеленіло з висоти пташиного польоту / Фото "Одеського кур'єра"