В Одесі "позеленіло" море: потрапило надто багато сміття – відео, фото

Море біля Одеси набуло оливково-зеленого кольору. Це трапилося через велику кількість сміття та відходів. Його туди принесли рясні дощі, які були в місті напередодні.

Про це повідомили 21 червня. Також оприлюднили відео з коптера, на якому видно, що нове забарвлення є вздовж усього узбережжя.

Інший випадок В Одесі море стало багряно-червоним: вчені б'ють на сполох та закликають не купатися

Узбережжя Одеси, яке стало зеленим: відео ютубу Odessa & Transport

Чому море "позеленіло"

Таке явище можна спостерігати завдяки цвітінню ціанобактерій Aphanizomenon flos-aquae. Зараз для цього найбільш сприятливі умови:

морська вода з температурою понад 19-20 градусів.

низька солоність.

наявність великої кількості різних органічних речовин.

Такі ж цвітіння були у 2015, 2019 та 2020 роках. У такі періоди фахівці не рекомендують купатися, оскільки це може зашкодити здоров'ю.

Море, яке позеленіло з висоти пташиного польоту / Фото "Одеського кур'єра"