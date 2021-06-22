В Одесі "позеленіло" море: потрапило надто багато сміття – відео, фото

22 червня 2021 , 16:08
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Джерело:

"Одеський Кур'єр"

Море біля Одеси набуло оливково-зеленого кольору. Це трапилося через велику кількість сміття та відходів. Його туди принесли рясні дощі, які були в місті напередодні.

Про це повідомили 21 червня. Також оприлюднили відео з коптера, на якому видно, що нове забарвлення є вздовж усього узбережжя.

Інший випадок В Одесі море стало багряно-червоним: вчені б'ють на сполох та закликають не купатися

Узбережжя Одеси, яке стало зеленим: відео ютубу Odessa & Transport 

Чому море "позеленіло"

Таке явище можна спостерігати завдяки цвітінню ціанобактерій Aphanizomenon flos-aquae. Зараз для цього найбільш сприятливі умови:

  • морська вода з температурою понад 19-20 градусів.
  • низька солоність.
  • наявність великої кількості різних органічних речовин.

Такі ж цвітіння були у 2015, 2019 та 2020 роках. У такі періоди фахівці не рекомендують купатися, оскільки це може зашкодити здоров'ю.

Море, яке позеленіло з висоти пташиного польоту / Фото "Одеського кур'єра" 

Зверніть увагу! Житель Одеси Сергій Проценко 31 травня звинуватив готель "Немо" у тому, що каналізаційні відходи начебто зливають прямісінько у Чорне море. Згодом власник закладу Андрій Кисловський спростував цю інформацію. Однак це питання все ж обговорювали на сесії міськради. 
Автор: Олександр Марчак