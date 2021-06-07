Це трапилося на вулиці Добровольского. Відео з місця поширили в місцевих телеграм-каналах приблизно о 14:30 годині 7 червня.
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Більше про цей інцидент
- У підписі до відео припустили, що чоловік промисловий альпініст.
- В цей день він працював на 8-поверховому будинку.
- Однак падіння відбулося з висоти приблизно 8 поверху.
- Про це повідомив чоловік, який його найняв.
- Як саме це трапилося поки невідомо.
- На відео поряд з потерпілим стоїть кілька людей.
- Згодом йому оділи спеціальний комір для фіксування позиції шиї
- Після цього потерпілого госпіталізували.
- Який стан чоловіка наразі – невідомо.
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